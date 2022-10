Bolzano, femminicidio in pieno centro: la polizia sulle tracce del marito scomparso

Gli inquirenti mantengono il massimo riserbo sulla vicenda, ma quello che va delineandosi a Bolzano sembra essere l’ennesimo caso di femminicidio: nel tardo pomeriggio di ieri, domenica 23 ottobre, è scattato l’allarme in un’abitazione in viale Trieste in seguito a una segnalazione: una donna ucraina di 35 anni, Elena Mocanu, è stata trovata morta dentro casa sua. Gli agenti intervenuti sul posto si sono messi sulle tracce del marito, Avni Mecje, anche lui straniero, del quale non si hanno notizie: stando ad alcune testimonianze dei vicini, in passato tra i due ci sarebbero stati diversi litigi. Nell’appartamento sono intervenuti la squadra mobile della questura di Bolzano e la scientifica: il cadavere della donna era avvolto in una coperta. Sul corpo verrà effettuata l’autopsia.

Ad incastrare il marito ci sarebbe una telefonata intercettata nella quale avrebbe detto di dover scappare perché ricercato. L’ipotesi è quella di un allontanamento in auto dalla città per dirigersi probabilmente in Albania, il suo Paese di origine. Ha portato con sé il telefono cellulare della moglie. La vittima, secondo il quotidiano Alto Adige, lavorava come barista in un esercizio del capoluogo altoatesino. La casa nella quale è stato commesso il delitto si trova nelle immediate vicinanze della piscina pubblica “Lido”, in una zona residenziale, a pochi passi dal centro di Bolazano, tra i fiumi Isarco e Talvera. L’accesso al condominio è controllato da agenti di polizia, mentre la scientifica è al lavoro nell’appartamento.