Femminicidio ad Andria, uomo uccide la moglie a coltellate davanti ai figli

Ancora un femminicidio in Italia, precisamente ad Andria, in Puglia, dove un uomo ha ucciso a coltellate la moglie davanti ai figli.

La vicenda è avvenuta nel pomeriggio di martedì 28 novembre e la notizia è subito rimbalzata in città con la sindaca Giovanni Bruno che ha sospeso il Consiglio comunale che in quel momento era in corso.

Secondo una prima ricostruzione, l’uomo ha pugnalato ripetutamente la donna e poi avrebbe avvisato lui stesso il 118. Gli operatori sanitari che hanno preso la chiamata hanno sentito anche urla di bambini e avvisato immediatamente i carabinieri, che sono giunti sul posto insieme al magistrato di turno a Trani.

I figli della coppia, quindi, era in casa quando è avvenuto il delitto e potrebbero aver assistito all’omicidio. L’uomo, intanto, è stato condotto in caserma. La coppia viveva da qualche tempo separata in casa, ma l’uomo non accettava la fine della relazione.