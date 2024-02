Fedez nullatenente? La replica del cantante: “Ho detto la verità”

Fedez replica a La Repubblica: il quotidiano, infatti, aveva scritto che il cantante si era detto “nullatenente” precisando di avere “tutto intestato alle mie società”, nel corso di un procedimento per diffamazione risalente al 2020.

Ora lo stesso cantante ha contattato il giornale per dire la sua sulla vicenda: “Mi spiace molto leggere questo articolo, non ne capisco il senso e lo scopo, se non quello di dare un’idea sbagliata ai lettori e alle lettrici riportando una mia dichiarazione in modo del tutto decontestualizzato”.

“Durante un processo mi è stata posta una domanda dal giudice circa quali beni mobili e immobili siano a me intestati. Ho risposto la verità che non ho intestato nulla a nome mio e dunque sono tecnicamente nullatenente perché è tutto intestato alle società della mia famiglia, come avviene per molti imprenditori e imprenditrici di questo paese. Se avessi detto il contrario – aggiunge il rapper – avrei mentito davanti a un giudice compiendo un reato”.

Fedez, poi, conclude che le sue società sono a disposizione per eventuali controlli: “Comunque, le mie società sono a disposizione per ogni eventuale controllo delle autorità competenti, non abbiamo nulla da temere o nascondere”.