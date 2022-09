Federica Pellegrini: “Non vedo l’ora di essere madre”

“Voglio sentire cosa si provi ad avere la pancia”, così Federica Pellegrini in un’intervista al Corriere della SeraVoglio sentire cosa si provi ad avere la pancia”, così Federica Pellegrini in un’intervista al Corriere della Sera. Dopo aver lasciato il nuoto, la campionessa si è sposata con il suo trainer Matteo Giunta, e nel frattempo, racconta, ha imparato a conoscersi: “Smettendo ho temuto il peggio, invece è stata una liberazione”. E in Matteo Giunta ha trovato il vero amore: è il mio opposto, io sono istintiva e lui invece è riflessivo, combaciamo bene”, ha aggiunto. Una passione che combacia con il sogno di avere dei figli. Prima delle nozze invece la campionessa aveva detto: “Lui non vede l’ora, io gli ho messo solo una condizione… no fino al matrimonio perché devo bere”. Dunque ora la nuotatrice è tornata a cuore leggero e commossa sull’argomento: “I figli arriveranno, li desideriamo, ma vedremo come va intanto con uno. Non vedo l’ora di essere madre. Parlano tutti della connessione incredibile con qualcosa che sta crescendo dentro di te”.