Uomini e Donne, Federica Aversano denunciata per stalking dall’ex compagno

Federica Aversano finisce nel registro degli indagati della Procura di Santa Maria Capua Vetere: l’ex tronista di Uomini e Donne, 30enne e mamma di un bambino di 4 anni, è stata denunciata dal suo ex compagno e padre del piccolo.

Il suo è uno dei volti più amati e riconoscibili del programma condotto da Maria De Filippi: deve rispondere di molestie, atti persecutori, vessazioni, violenza ed altri reati.

Il suo ex fidanzato ha accompagnato con una denuncia la fine della loro relazione: secondo la sua versione, da sottoporre al vaglio dei magistrati, le condotte della donna sarebbero state reiterate nel tempo, anche quando lavorava come fotomodella ed era protagonista della trasmissione.

Come prevede la vigente normativa sul cosiddetto “Codice Rosso” per reati di questo tipo, Federica Aversano è stata immediatamente convocata per essere interrogata come indagata.

Nei prossimi giorni dovrà difendersi, accompagnata dai suoi difensori di fiducia, davanti agli ufficiali di Polizia giudiziaria del Comando stazione carabinieri di Santa Maria Capua Vetere.

Nel frattempo è diventata hostess di una compagnia ferroviaria dell’Alta velocità, continua la sua attività di influencer sui suoi seguitissimi profili social e programma il suo ritorno in tv sotto altre vesti.