Momenti di imbarazzo e divertita curiosità quando a Sesto San Giovanni, in provincia di Milano, molti passanti hanno notato che sullo schermo al fianco della classica insegna luminosa con la croce verde di una farmacia era comparso un video porno. Impossibile non farci caso, d’altronde. Un incidente a luci rosse, come mostra un filmato pubblicato sui social dai “Tranvieri di Milano”. Il curioso episodio è avvenuto questa mattina intorno alle 11. Le cause di questo errore sono al momento poco chiare. Uno scherzo di cattivo gusto a opera di qualche esperto di informatica? Un errore umano? Le immagini sono di certo molto eloquenti, e ritraggono una scena di sesso esplicito. (Video non adatto ai bambini)