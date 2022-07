Fano, tragedia in mare: padre annega con il figlio di otto anni

È stato recuperato il corpo del bambino di otto anni disperso stamattina nel mare di Fano, dove ha perso la vita anche il padre. Il cadavere è stato rinvenuto dalla guardia costiera di Pesaro tra gli scogli a nord della spiaggia da cui era scomparso circa otto ore prima.

Salgono così a due le vittime della tragedia avvenuta stamattina alla spiaggia dei Fiori di Gimarra di Fano, dove un uomo e i suoi due figli di 8 e 13 anni sono stati inghiottiti dal mare agitato, mentre a riva sventalava bandiera rossa. Il 13enne è stato portato in eliambulanza all’ospedale regionale di Torrette di Ancona dopo essere stato subito ventilato in acqua e poi trasportato in un luogo in cui gli sono state praticate le prime manovre rianimatorie. Nulla da fare invece per il padre. Entrambi erano stati trovati nei pressi delle scogliere frangiflutto e riportati a riva dai gestori di uno stabilimento e dai bagnini.

“Non ci sono parole per esprimere il dolore e l’apprensione di queste ore”, ha scritto oggi il sindaco di Fano, Massimo Seri, mentre erano ancora in corso le ricerche del piccolo.