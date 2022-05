Giovanni Falcone star di TikTok. I video sul magistrato antimafia ucciso a Capaci 30 anni fa hanno ricevuto oltre 140mila visualizzazioni sul social che impazza tra 20enni e non solo. “Ci credereste mai?”, si chiede lo staff di Wikimafia, un gruppo di giovani studiosi e attivisti nato nel 2012 per diffondere conoscenza e consapevolezza sul fenomeno mafioso, che l’11 maggio ha inaugurato il proprio account TikTok lanciare l’edizione del 2022 della campagna “Diamo voce a Falcone“.

Età media del pubblico della pagina? 22 anni. “Numeri pazzeschi, che raramente riusciamo a fare con i “reel” di Instagram. Ma come? I giovani non hanno voglia di impegnarsi, non hanno voglia di sapere: tutte balle, tutti pregiudizi dei “boomer dell’antimafia“, odiosa categoria che ultimamente si ritrova più diffusa del covid per via del trentennale delle Stragi”, scrivono ancora i giovani di Wikimafia. “Pregiudizi e paternalismo dei boomer li portano a descrivere una realtà dell’impegno giovanile che semplicemente non esiste: siccome loro non sono più in grado di parlare alle nuove generazioni, allora le nuove generazioni non hanno voglia di ascoltare. Niente di più falso: viceversa Falcone non sarebbe una star di TikTok”, si legge nel comunicato della pagina.