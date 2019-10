Corona rischia processo per diffamazione: il flirt tra Wanda Nara e Borozovic era falso

Nuovi problemi giudiziari per Fabrizio Corona. L’ex re dei paparazzi, in carcere dal novembre 2018, dovrà comparire il prossimo 18 dicembre davanti al gup. La procura di Milano ha infatti chiesto il processo di diffamazione, a seguito di un articolo uscito sul sito web The King Corona magazine, nel quale si parlava di un presunto flirt tra il calciatore Brozovic e Wanda Nara, moglie e procuratrice di Mauro Icardi.

Il giornale parlava anche di una possibile separazione tra la showgirl argentina e il calciatore ora al Psg, a causa di questa storia con Brozovic, compagno di Icardi all’Inter. Il calciatore croato aveva però subito smentito, e aveva anche presentato denuncia.

Da qui è partita la richiesta di processo per l’ex agente fotografico e la fissazione dell’udienza preliminare per decidere se mandare a giudizio o meno Fabrizio Corona. L’avvocato di Brozovic, Giulia Bongiorno, aveva commentato: “La notizia ha suscitato la reazione del calciatore che non ha esitato a denunciare in Procura l’accaduto vista la gravità della falsa notizia”.

Ma i guai legali per Corona non finiscono qui. A dicembre l’ex re dei paparazzi dovrà affrontare un altro processo per diffamazione e stavolta nei confronti della giornalista, blogger e noto volto televisivo Selvaggia Lucarelli.

