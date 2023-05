Fabrizio Corona, nuova perizia psichiatrica disposta dal tribunale di Milano: cosa è successo

Aveva protestato con veemenza, urlando contro la polizia che voleva riportarlo in carcere e ferendosi alle braccia dopo aver ridotto in frantumi i vetri dell’ambulanza che era arrivata a prenderlo sotto casa.

Per questo fatto del 2021 è stato affidato a una psichiatra l’incarico di redigere una perizia sulle condizioni mentali di Fabrizio Corona. A deciderlo, la giudice della decima sezione penale di Milano Cristina Dani, che oggi ha appunto riservato all’esperta Marina Verga l’incarico di una perizia psichiatrica sull’ex fotografo delle star imputato per danneggiamento di un’ambulanza, resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale e per un tentativo di evasione.

La motivazione: “Valutare se al momento dei fatti la capacità di intendere e volere dell’imputato fosse assente o scemata per vizio di mente, e se tuttora sussista eventualmente una sua pericolosità sociale”. L’esito della perizia sarà discusso il 13 luglio in aula.

I fatti risalgono a un anno e mezzo fa, quando il giudice di Sorveglianza aveva deciso che l’ex agente fotografico doveva rientrare in carcere (provvedimento poi bocciato).