Tamara Pisnoli, 39 anni, ex moglie di Daniele De Rossi, è stata condannata a sette anni e due mesi di reclusione perché avrebbe preteso con la forza (ma senza successo) da Antonello Ieffi, 44 anni, imprenditore ed ex compagno di Manuela Arcuri, un bonifico di 200mila euro dopo avergliene versati 84mila per l’acquisto di un fotovoltaico rivelatosi poco produttivo.

I fatti risalgono al luglio 2013, quando Pisnoli avrebbe minacciato l’imprenditore, restio a piegarsi alle richieste: “Sai quanto ce metto a fa’ ammazza’ ‘na persona? Basta che metto 10mila euro in mano a un albanese. Non ce metto niente!!!”. Condannati anche Francesco Camilletti e Francesco Milano. Oltre alla tentata estorsione, gli imputati sono stati condannati anche per rapina. L’accusa di lesioni è stata invece dichiarata prescritta.

In quell’occasione, l’imprenditore era stato picchiato e poi abbandonato lontano, in strada, con ferite alla testa. La donna aveva subito preso le distanze da chi ha aggredito Ieffi. Pisnoli ha commentato così la sentenza: “Mi sorprende. È una storia che comincia con una truffa nei miei confronti e in cui mi riconosco l’unica colpa di frequentazioni sbagliate, da anni scomparse dalla mia vita. Sono certa che alla fine del processo la mia buona fede verrà accertata”.