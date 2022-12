A firmare l’ultimo rapporto di Ispra su quei lavori è stato proprio l’ingegner Francesco Astorri, uno dei tre indagati. Ma per la Procura di Taranto le cose stanno diversamente. La fabbrica opera grazie alla facoltà d’uso concessa dai decreti salva Ilva, ma i sigilli restano e rappresentano uno dei principali nodi della contesa tra Invitalia e ArcelorMittal.

Come spiega sempre Il Fatto Quotidiano, infatti, senza dissequestro, l’accordo tra Stato e il socio privato per l’acquisto del complesso aziendale ex Ilva potrebbe non concludersi. Ma ottenerlo, al momento, non sembra un risultato semplice, anzi.

Ex Ilva, salute dei lavoratori ancora a rischio

Nelle 3.700 pagine di motivazione a corredo della sentenza del maxi processo “Ambiente svenduto”, la Corte d’Assise spiega che “Neppure l’adempimento completo dei lavori Aia rappresenterebbe condizione sufficiente per il dissequestro”.

Confermando la richiesta di confisca avanzata dalla Procura, i giudici hanno spiegato che “ad avviso di questa Corte la descrizione dello stato attuale degli impianti, nonché dello stato dei lavori riguardanti il Piano Ambientale AIA 2012, per come è emersa da tutta l’istruttoria dibattimentale, non consente di ritenere in alcun modo superato il presupposto legittimante il sequestro preventivo.

Nel senso che attualmente lo stabilimento ancora produce emissioni che mettono in pericolo la salute pubblica, situazione che, è ragionevole presumere, non potrebbe essere evitata con la libera disponibilità” degli impianti.

Se per l’Ispra, dunque, i lavori procedono speditamente verso il termine previsto per agosto 2023, per la Corte al momento la salute di operai e tarantini è ancora a rischio.

E così, mentre Invitalia e ArcelorMittal cercano a fatica di trovare un accordo per l’utilizzo di 1 miliardo di euro concesso da Mario Draghi con il Dl Aiuti bis, la nuova inchiesta della procura ionica potrebbe complicare di molto il quadro.