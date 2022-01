Ex ballerino di Amici picchiato a Roma perché gay: “Mi hanno urlato fro**o, poi i pugni in faccia”

Il coreografo ed ex ballerino di Amici, Simone Baroni, è stato picchiato sabato sera da alcuni ragazzi nel quartiere San Giovanni, a Roma. “Non è normale che una persona, senza motivo, non sia libera di camminare per strada perché da un momento all’altro rischia di ricevere un pugno in faccia”, ha detto a Fanpage.it.

Era con un gruppo di amici quando si è allontanato per raggiungere l’automobile. Si è fermato a parlare con due ragazze e a un certo punto, da lontano: “si è sentito un ragazzo urlare: “Ma non lo vedi che è frocio?”, e altre cose che evito di specificare”, ha raccontato il ballerino a Fanpage.it. A quel punto, Baroni ha risposto che non aveva capito, il ragazzo si è avvicinato e gli ha dato un pugno sul volto dopo avergli detto “Mo te faccio capì io”.

“Dopodiché ho preso il cellulare e ho fatto un video in modo da avere la faccia del mio aggressore”, ha detto il ballerino. In seguito, però, sono arrivati altri quattri ragazzi che lo hanno accerchiato e insultato, oltre a dirgli di eliminare il video. Non solo, perché poi gli hanno dato anche un altro pugno prima di andare via.

Poco dopo, uno degli aggressori si è avvicinato di nuovo per scusarsi e per chiedere di eliminare il video. “Io questo video non lo cancello, delle tue scuse non me ne faccio niente: io mi tengo i due pugni in faccia come mi tengo il video”, ha risposto Baroni.

Il giorno dopo il ballerino è andato in ospedale, dove gli hanno dato cinque giorni di prognosi, e poi ha consegnato il video ai carabinieri sporgendo denuncia. La sera dell’aggressione, Baroni aveva pubblicato alcune storie su Instagram in cui mostrava il labbro gonfio a causa dei pugni ricevuti. “Se al posto mio ci fosse stata una persona più fragile di me, l’avrebbe vissuta in maniera molto più grave a livello emotivo e si sarebbe sentita umiliata. Forse non si sarebbe neanche più sentita libera di uscire”, ha raccontato a Fanpage.it. “In un Paese dove il ddl Zan è una legge inutile, superflua, mi vergogno. Eppure, anche con meno diritti, pago le stesse tasse degli altri”, ha detto Baroni in una storia su Instagram ai suoi oltre 40mila follower.

Il ballerino nel 2015 ha partecipato alla quattordicesima edizione di Amici di Maria De Filippi e oggi è un noto coreografo: ha diretto i videoclip di Annalisa, Ghemon e Mahmood, tra gli altri.