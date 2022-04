Grave incidente d’auto per Eva Henger, ricoverata in ospedale: “Situazione complicata”

La nota attrice e conduttrice televisiva Eva Henger è ricoverata in “condizioni complicate” in un ospedale ungherese a seguito di un grave incidente stradale. Secondo quanto ricostruito si trovava in macchina con suo marito Massimiliano Caroletti, ma non è chiaro se a bordo ci fosse anche la figlia 13enne della coppia, Jennifer.

Come riportano alcuni siti nell’impatto avvenuto ieri, giovedì 28 aprile, una coppia che si trovava in un’altra auto avrebbe perso la vita.

Henger, oggi 49enne, sarebbe stata operata a un braccio e a una gamba mentre il marito avrebbe riportato una frattura dello sterno. La donna nei prossimi giorni sarebbe dovuta arrivare in Honduras per unirsi ai partecipanti all’Isola dei famosi.