Nuovi disagi per i viaggiatori diretti all’aeroporto di Catania, o in partenza dallo scalo siciliano. L’Etna ha ripreso la sua attività eruttiva, e per questo la società di gestione dell’aeroporto di Catania comunica che fino alle ore 20 di oggi, lunedì 14 agosto, i settori di spazio aereo C1 e B3 rimarranno chiusi: e dunque tutti gli arrivi e le partenze sono bloccati. La chiusura inizialmente fissata alle 13 è stata prorogata per le condizioni impraticabili del cielo sopra Fontanarossa.

“Si pregano i gentili passeggeri di presentarsi in aeroporto solo dopo aver consultato la propria compagnia aerea – si legge in una nota -. Per info sui voli dirottati o cancellati si prega di rivolgersi alle compagnie aeree o verificare la situazione in tempo reale sul sito dell’Aeroporto www.aeroporto.catania.it e sui profili Facebook e Twitter dell’aeroporto”.

Numerosi i voli in ritardo e cancellati per la chiusura dello scalo. Altri in arrivo sono stati dirottati a Trapani e Comiso soprattutto, ma anche a Palermo. A Birgi sono stati destinati, tra gli altri i voli da Bologna delle 7.20; da Venezia delle 7.40; da Vienna delle 7.55; da Pisa delle 8.15; da Milano delle 8.35; da Budapest delle 8.45; da Berlino delle 9.10 e Bergamo delle 9.20; a Comiso quello da Nizza delle 7.45; diversi da Roma di mezzogiorno. A Palermo dirottato quello dal Cairo delle 14.15.

Divieto di circolazione a biciclette, monopattini e motocicli per le vie di Catania dopo che molte zone della città sono state ricoperte da uno strato di cenere vulcanica a causa dell’eruzione dell’Etna della notte scorsa, il sindaco Enrico Trantino ha emanato un’ordinanza con cui dispone per le prossime 48 ore, il divieto temporaneo di circolazione di mezzi due ruote (cicli e motocicli), e la percorrenza degli automezzi sino alla velocità massima di 30 Km/ora in tutte le strade del territorio comunale. Su disposizione del sindaco Trantino e dell’assessore all’ecologia Tomarchio è già scattata la pulizia delle strade cittadine dalla cenere vulcanica con servizi straordinari con l’impiego di personale delle aziende appaltatrici del servizio di raccolta dei rifiuti. L’amministrazione comunale raccomanda ai cittadini di depositare la sabbia vulcanica, eliminata dagli spazi privati, in contenitori di piccole dimensioni, in prossimità delle abitazioni.