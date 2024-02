Almeno due operai sono morti in un grave incidente sul lavoro avvenuto questa mattina a Firenze, nel cantiere per la costruzione di un nuovo supermercato Esselunga in via Mariti, a Rifredi.

Sembra che una trave di cemento sia crollata su un solaio, travolgendo gli addetti. Al momento sono stati trovati tre lavoratori morti sotto le macerie, mentre tre sono stati estratti feriti e altri due risultano dispersi.

Testimoni riferiscono di aver sentito un botto simile a quello di un terremoto. Sul posto sono intervenute diverse ambulanze del 118, oltre a Vigili del fuoco, Polizia di Stato e Polizia municipale.

Marina Caprotti, presidente di Esselunga, ha espresso “profondo cordoglio e vicinanza alle famiglie delle vittime del gravissimo incidente di questa mattina nel cantiere di via Mariti a Firenze”. “Siamo sconvolti per quanto avvenuto”, ha detto Caprotti, spiegando che “il cantiere in costruzione era affidato in appalto a una società terza e siamo a disposizione delle autorità per contribuire a chiarire la dinamica di quanto accaduto e per qualsiasi esigenza”. È stato inoltre fatto sapere che “in segno di lutto nel pomeriggio i negozi Esselunga della città di Firenze verranno chiusi”.

I sindacati Cgil, Cisl, Uil Toscana hanno indetto per oggi uno sciopero generale regionale nelle ultime due ore di turno. “La tragedia di oggi, così imponente nelle dimensioni – si legge in un comunicato congiunto – è solo l’ultima di una lunga serie. Il problema della sicurezza sul lavoro deve essere considerato prioritario: è inaccettabile che quotidianamente si parli di morti e feriti come in un bollettino di guerra, è inaccettabile che chi esce di casa per recarsi a lavoro non vi faccia più ritorno, che non riveda mai più la propria famiglia e i propri affetti”.

Il sindaco di Firenze, Dario Nardella, che si trova in questi giorni in visita in Terra Santa, esprime sul social X “dolore e sgomento per la tragedia” e ha proclamato il lutto cittadino. Nardella ha ricevuto una telefonata del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che gli ha espresso “vicinanza e cordoglio”.

LEGGI ANCHE: Si finge pentito per uccidere la pm antimafia Carmen Ruggiero: “Volevo tagliarle la gola durante l’interrogatorio”