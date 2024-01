Esplode palazzina nel modenese: feriti ed evacuati. Il sindaco: “Un boato tremendo”

Una casa crollata e altre danneggiate. Sono i danni causati dalla forte esplosione che la scorsa notte ha svegliato molti residenti di Rovereto di Novi, nella bassa modenese. Il bilancio è di otto intossicati lievi e una donna portata in ospedale per alcuni controlli dopo essere finita sotto le macerie. Nell’esplosione sono anche andate distrutte alcune auto.

Secondo le prime informazioni, a provocare la deflagrazione potrebbe essere stata un’auto a gpl esplosa all’interno di un garage o di una fuga di gas.

“Questa mattina alle 4,20 il paese si è svegliato con uno scoppio all’interno del garage dell’abitazione che è poi crollata”, ha detto il sindaco Enrico Diacci, secondo quanto riporta Il Resto del Carlino. “La buona notizia è che la famiglia sta bene, sono in corso accertamenti per una persona del nucleo, ma niente di preoccupante. Stiamo verificando quante persone necessitano di un aiuto per questa notte. Insieme alla Protezione civile decideremo se attivare una sala della comunità oppure prevedere alloggi alternativi”, ha aggiunto il primo cittadino.