Vito Lo Iacono, detto Er Motosega, uno degli youtuber coinvolti nell’incidente di Casalpalocco in cui ha perso la vita il piccolo Manuel, canta felice e sereno in un video postato in una story sul suo profilo Instagram. Il giovane si trova in compagnia della sua fidanzata, l’influencer Gaia Cascino, e sulla riva di un fiume – non si sa se in Italia o all’estero, dove si presume si siano rifugiati – canticchiano Sorriso di Calcutta. Nel video del loro duetto musicale fa da accompagnamento un romantico “Ti amo” sullo sfondo.

Il gruppo dei TheBorderline, di cui Lo Iacono faceva parte, come ricorderete è stato duramente travolto dalle critiche per le sfide sempre più estreme che caratterizzavano i loro contenuti sui social. Il 14 giugno scorso anche lui però si trovava a bordo della Lombarghini Urus, guidata dal leader del gruppo, Matteo Di Pietro, accusato di omicidio stradale per aver lanciato a 124 km all’ora il bolide contro la Smart guidata dalla mamma di Manuel, il piccolo rimasto travolto e ucciso in quel drammatico incidente. Il gruppo stava filmando una challenge, una sfida per trascorrere 50 ore in Lamborghini, sfrecciando per le vie del quartiere. Un modo per attirare fan e quindi sponsor e visualizzazioni.

Sempre Vito Lo Iacono, in un video pubblicato poco prima dello scontro, aveva raccontato lo “spirito” di quella sfida micidiale: “A rega’ sta machina va più veloce di una saetta (…) – diceva – Dove credi di andare te con questa smart, la macchina tua costa 300 euro al supermercato”. Pochi minuti dopo sarebbe arrivata proprio la smart investita a completare la tragedia. Secondo i racconti dei testimoni, lui e gli altri ragazzi avrebbero filmato le vetture distrutte e ridacchiato in attesa dei rilievi. Subito dopo l’incidente Lo Iacono in un commento sui social si era smarcato dicendo: “Salve, il trauma che sto provando è indescrivibile, ci tengo solo a dire che io non mi sono mai messo al volante e che sto vicinissimo alla famiglia della vittima”.