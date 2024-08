Entra in una casa per rubare, ma si mette a leggere un libro e viene arrestato

Una storia a dir poco curiosa. Un ladro si è intrufolato in un appartamento di una palazzina del centrale quartiere romano di Prati, in via Carlo Mirabello, per rubare. L’uomo, però, è rimasto affascinato da un libro trovato in camera da letto e si è seduto a leggerlo. Il proprietario dell’appartamento ha sentito dei rumori dentro casa ed è andato a vedere di cosa si trattasse. Ha così sorpreso il ladro, un 38enne italiano, seduto a sfogliare un libro. È quanto successo intorno alle 12:45 di martedì 20 agosto.

A quel punto il padrone di casa, un 71enne, ha chiamato i vicini e le forze dell’ordine. Nonostante il tentativo di fuga, l’uomo è stato arrestato dai poliziotti del commissariato Prati. Con sé il ladro aveva un borsone con dei vestiti firmati, probabilmente bottino di un furto. L’appassionato lettore verrà processato per direttissima, davanti al giudice monocratico della IV sezione del tribunale penale di piazzale Clodio. Verrebbe da dire che non esistono più i ladri di un tempo.