Enrico Silvestrin attacca Love MI: “Fedez è il divulgatore della me**a”

Il concerto di beneficenza Love Mi, ideato da Fedez, ha celebrato la sua seconda edizione il 27 giugno 2023, ritornando in Piazza Duomo a Milano. Nell’edizione precedente, l’evento aveva attirato più di 20.000 partecipanti sul posto e 1,5 milioni di spettatori su Italia 1. L’elenco degli artisti coinvolti includeva nomi come Achille Lauro, Andrea Damante, ANNA, Annalisa, Articolo 31/J-Ax e molti altri.

Enrico Silvestrin, figura di spicco di MTV sin dai suoi esordi, ha manifestato il suo disappunto per l’evento Love Mi, pubblicando una serie di tweet critici durante la trasmissione del festival. Silvestrin, con la sua ampia esperienza nel settore della musica in televisione. Per primo afferma che il luogo ideale per LoveMi è Guantanamo, poi l’attacco è diretto verso Fedez affermando che “è il divulgatore della mer**a di questo Paese”. Infine, critica anche l’abuso dell’autotune.

“Stammer*a andrebbe nascosta, invece viene trasmessa. Fedez è il divulgatore della mer*a di questo paese. Gia che siete recintati, vi dovrebbero rinchiudere tutti. Disagiati senza cultura”.

“Ecco cosa succede quando normalizzi la mediocrità, quando seppellisci le alternative” ha proseguito, “quando pensi solo al minimo risultato con il minimo sforzo. Grazie a tutti per lo sforzo congiunto. Paese senza alcuna visuone e senza alcun futuro”.

Silvestrin non si è lasciato fermare dai numerosi commenti che sono pervenuti sotto i suoi tweet, alcuni in sostegno del suo pensiero e altri meno, soprattutto provenienti da chi gli ricordava l’esperienza al GF Vip come punto di non ritorno per poter criticare la qualità della musica e, addirittura, dell’intero Paese. In effetti, nel 2018 la decisione di partecipare al reality di Alfonso Signorini non depose a suo favore, nonostante la rivendicazione successiva della sua attività come divulgatore musicale sul suo canale YouTube.