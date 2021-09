Ennesimo incidente sul lavoro: operaio cade da un ponteggio, è in gravi condizioni

Un operaio di 65 anni è rimasto gravemente ferito dopo essere precipitato da un ponteggio alto circa due metri in provincia di Sondrio.

Sull’incidente, avvenuto questa mattina intorno alle 11 lungo le piste da sci del Palabione ad Aprica, stanno indagando i tecnici dell’Agenzia di tutela della salute (Ats) della montagna di Sondrio, con i carabinieri.

Il 65enne ha riportato un serio trauma commotivo ed è stato trasportato d’urgenza all’ospedale di Edolo, in provincia di Brescia, grazie all’intervento dell’eliosoccorso.

Nei primi sette mesi di quest’anno, le denunce per infortunio in Italia sono state 312.762, l’8,3 percento in più rispetto ai primi sette mesi dell’anno scorso mentre le morti sul lavoro sono state 677, in calo rispetto alle 719 registrate nello stesso periodo del 2020 ma in aumento rispetto ai 599 decessi rilevati nei primi sette mesi del 2019. Secondo l’Inail, in tutto il 2020 le denunce per infortunio sono diminuite a 375.238 dalle 415.725 del 2019, mentre le morti sul lavoro sono aumentate a 799 dalle 705 dell’anno precedente.

Nella relazione annuale dell’Inail presentata a luglio in parlamento, l’ente ha dichiarato che l’86,57 percento delle 7.486 aziende ispezionate nel 2020 sono risultate irregolari.