Empoli, infermiere e dottoresse filmate sotto la doccia: indagano i carabinieri

Infermiere e dottoresse sono state filmante di nascosto mentre erano sotto la doccia in ospedale dopo una lunga giornata di lavoro. A Empoli sono in corso indagini a tappeto dei carabinieri per cercare chi ha installato una telecamera nascosta in una delle due docce dello spogliatoio femminile dell’ospedale San Giuseppe utilizzate dalle infermiere, operatrici socio-sanitarie e altre dipendenti, anche qualche medico. Pare che siano circa 100 le donne spiate a loro insaputa con questo sistema.

I carabinieri sono stati interpellati dopo che un’infermiera si è accorta di un piccolo oggetto nero incastonato dentro la struttura della doccia, una specie di cerchietto sotto il miscelatore dell’acqua, la cui funzione le era apparsa insolita e misteriosa. Sfilandolo, ha visto che si trattava di una microcamera collegata a un cavo di rete presente nel muro. Da lì sono partite le indagini, ormai in corso da una settimana, che hanno portato i carabinieri a sequestrare un monitor, trovato all’altro capo della telecamera nascosta. Alcune persone sono già state sentite in caserma a Empoli. Sembra che le immagini non venissero registrate, ma anche su questo aspetto sono in corso accertamenti. L’Asl Toscana Centro ha aperto un’indagine interna. Sulla vicenda si sono mossi anche i sindacati di categoria: il Nursind, per esempio, ha messo a disposizione delle donne potenzialmente spiate un avvocato penalista.