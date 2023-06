Emilio Fede disperato fa ritardo ai funerali di Berlusconi: “Silvio, vengo con te! Non mi mollare”

Emilio Fede disperato per la morte di Silvio Berlusconi. Su Instagram racconta la disavventura che non gli ha permesso di raggiungere piazza Duomo, a Milano, per partecipare ai funerali di Silvio Berlusconi. “Avevo il mio autista, quel farabutto e mascalzone che è sparito, non si è fatto trovare. Ha fatto in modo che la mia macchina restasse bloccata, buttando via le chiavi. Oggi è il momento del dolore ma anche della rabbia”, ha raccontato Fede mentre era a bordo di un auto “di un amico giornalista” diretta verso Arcore.

“Ciao Presidente Berlusconi, sono anche contento di non arrivare in tempo: per lungo tempo guardare una bara sapendo che dentro ci sei tu e avendo la forza dentro che mi occorre di allungare la mano e dire ‘Silvio, vengo con te! Non mi mollare’. Io ormai ho 92 anni, voglio raggiungerti al più presto”, ha aggiunto.