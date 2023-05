Emilia-Romagna, l’ex Gfvip Luca Onestini approfitta dell’alluvione per una sponsorizzazione su Instagram

Polemiche su Luca Onestini: l’influencer romagnolo è stato oggetto di molte critiche per i suoi commenti sull’alluvione senza precedenti che si è abbattuta sull’Emilia-Romagna. L’ex concorrente del Grande fratello vip ha fatto riferimento al disastro, finora costato la vita a 14 persone, in alcune storie Instagram realizzate per promuovere un sito di aste online.

“Questo tempo continua a farci penare, però l’importante è trovare un senso anche alle cose che troppo senso non hanno”, il messaggio lanciato ieri da Onestini in una storia, in cui invita i suoi fan a “cercare di rendere produttivo ogni secondo”. “Quindi, se le strade sono chiuse e uscire di casa non è possibile, ne approfitto e gioco un po’. Anche oggi nelle aste ci sono prodotti molto interessanti”, afferma l’influencer.

Decine i commenti indignati comparsi sui social. “Che schifo”, una delle risposte al video ripubblicato anche su altre piattaforme. “Veramente scioccata da questa persona”, commenta un utente su Twitter. “Purtroppo Salvini fa proseliti”, un’altra delle reazioni.