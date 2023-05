Emergenza maltempo in Emilia-Romagna: oltre 250 evacuati nel ravennate. Scuole chiuse e treni sospesi

Il maltempo si abbatte sull’Emilia-Romagna. Centinaia di persone sono state evacuate a causa delle forti piogge della scorsa notte, mentre almeno due persone hanno perso la vita. La prima vittima è un uomo di 80 anni, travolto stamattina dalle acque del fiume Senio a Castel Bolognese, in provincia di Ravenna. A Fontanelice, nel bolognese, è stato individuato un corpo tra le macerie di un’abitazione crollata a causa di uno smottamento, mentre un’altra persona risulta dispersa

L’allerta delle scorse ore ha fermato la circolazione dei treni regionali in alcune zone mentre in diversi comuni le scuole sono state chiuse. Stamattina è stata anche chiusa in diversi punti la via Emilia, nei pressi di corsi d’acqua ritenuti eccessivamente alti e pericolosi. Secondo il Centro meteo dell’Emilia-Romagna, è caduta una media di “80-90 millimetri di pioggia per area tra est Emilia e ovest Romagna”, con punte “di 120-140 millimetri su collina e alta pianura Bolognese, Faentino, Imolese e Forlivese occidentale”.

Particolarmente difficile la situazione nel ravennate, dove più di 250 persone sono state evacuate per le esondazioni. Un centinaio nel territorio di Faenza, per l’esondazione dell’acqua a causa della confluenza del Marzeno con il Lamone, altri 60 a Conselice dopo la rottura dell’argine del Sillaro, mentre un altro centinaio di persone è stato sgombrato anche a Biancanigo di Castel Bolognese. “Ricordo che chiunque può portarsi al Palazzetto dello sport ed è bene che porti con sé una coperta”, ha detto Paola Pula, sindaca di Conselice, dove l’accoglienza è stata organizzata al Palazzetto dello sport.

Più di 400 finora gli interventi eseguiti in tutta la regione dai vigili del fuoco, alle prese con allagamenti e diverse frane. Nei territori di Dovadola e Modigliana, nell’appennino forlivese, sono state evacuate 12 persone. A Faenza i pompieri sono anche intervenuti nell’evacuazione di diverse abitazioni, dopo l’esondazione del fiume Lamone.