I post sessisti dell’avvocato di Filippo Turetta: “Ragazze vestite da pu***ne, vergognatevi”

I post sessisti di Emanuele Compagno, l’avvocato di Filippo Turetta

Sui social sono diventati virali alcuni vecchi post di Emanuele Compagno, l’avvocato d’ufficio di Filippo Turetta: a renderli noti per prima è stata la giornalista Charlotte Matteini con i post che sono stati rilanciati sui social anche da Selvaggia Lucarelli.

“Nella giornata contro la violenza alle donne è giusto ricordare che le vittime sono da entrambe le parti. E giusto ricordare tutti di fronte alla violenza” è uno dei post di Compagno a corredo di un articolo de Il Giornale.

L’avvocato di Filippo Turetta pic.twitter.com/HjzydzKNRu — Charlotte Matteini (@CharlyMatt) November 22, 2023

E ancora: “Non capisco cosa ci facciano delle ragazzine vestite da pu… in giro per il paese. E nemmeno perché i genitori accompagnino i figli a disturbare per le famiglie suonando campanelli. Vergognatevi”.

C’è un altro scritto del legale di Turetta, risalente al 5 maggio 2021: “Ho assistito ieri ad una scandalosa puntata di “Carta Bianca” con Bianca Berlinguer in tema violenza alle donne. La donna veniva trattata come una menomata, come un’incapace. Se ubriaca è scusata. L’alcol è una scusante per la donna mentre non lo è per l’uomo”.

L’avvocato di Filippo Turetta (Emanuele Compagno, che a questo punto è un argomento a sé) sul suo canale YouTube spiega che purtroppo il rapporto sessuale è una ubriacatura, un momento di irrazionalità difficile da controllare sia per la vittima che per l’eventuale accusato di… pic.twitter.com/1oiARy4k17 — Selvaggia Lucarelli (@stanzaselvaggia) November 23, 2023

Nel frattempo, secondo quanto riferisce Il Gazzettino, la famiglia Turetta ha deciso di nominare come difensore dell’assassino di Giulia Cecchettin l’avvocato Giovanni Caruso, che affiancherà Emanuele Compagno.