È morta Emanuela Perinetti, manager e figlia di Giorgio, ex ds di Roma e Napoli

È morta Emanuela Perinetti, manager e figlia di Giorgio

È morta a soli 33 anni Emanuela Perinetti, manager e figlia di Giorgio, attuale direttore sportivo dell’Avellino, ruolo che in passato ha ricoperto anche in club della massima serie quali Roma e Napoli.

Malata da tempo, Emanuela Perinetti lavorava nel mondo dello sport e del calcio, come il papà, ma con una mansione diversa: la donna, infatti, era una consulente che aiutava brand, club e atleti a raggiungere obiettivi di marketing digitale, innovazione e sostenibilità.

Definita da Riccardo Luna su La Repubblica una delle donne più influenti del digitale italiano, Emanuela Perinetti era diventata un punto di riferimento nel settore.

Il padre Giorgio si era allontanato da Avellino per raggiungere Milano, dove la figlia era ricoverata, perché le condizioni di Emanuela si erano aggravate.

Ex direttore sportivo di Roma e Napoli, Giorgio Perinetti è un dirigente di lungo corso, apprezzato nell’ambiente del calcio non solo per la sua competenza ma anche per la sua pacatezza.

Nel corso della sua carriera ha lavorato con numerosi club di calcio, tra cui Palermo, Genoa, Venezia e Siena. Tantissimi i messaggi di cordoglio arrivati nelle ultime ore a Giorgio Perinetti che, nel 2015, aveva perso la moglie Daniela a causa di un brutto male.