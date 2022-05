Elisabetta Franchi cerca un nuovo responsabile comunicazione: 700 candidature in un giorno

Elisabetta Franchi cerca un nuovo responsabile comunicazione

Dopo le polemiche sulle donne “anta”, Elisabetta Franchi si è messa alla ricerca di un nuovo responsabile della comunicazione. L’azienda lo ha fatto con un annuncio su Linkedin e in un solo giorno sono arrivate quasi 700 candidature. Qualche settimana fa l’imprenditrice bolognese del settore della moda è finita nella bufera per le sue frasi a proposito del lavoro femminile (“Le donne in azienda sì, ma over 40, così se dovevano fare figli li hanno già fatti, hanno fatto tutti i giri di boa e lavorano tranquille al mio fianco h24”) per poi in parte correggere il tiro in interviste televisive e in comunicati stampa. Nel salotto tv di Bruno Vespa l’imprenditrice ha poi detto: “Ho calibrato male le parole, ma questa gogna mediatica non me la meritavo”.

Le mansioni

Nelle mansioni previste per l’addetto, si legge nell’offerta di lavoro: “La risorsa sarà di supporto alla proprietà nelle relazioni esterne e in tutte le attività volte alla promozione del brand con partecipazione attiva nelle scelte strategiche”. Di certo nell’ultimo periodo l’ufficio comunicazione di Elisabetta Franchi si è trovato più volte in trincea. Oltre al caso delle dichiarazioni dell’imprenditrice, amministratrice unica del marchio Betty Blue con un fatturato “pre-Covid” di 129 milioni, c’è stata anche la sentenza del tribunale a impensierire le relazioni esterne. Di fronte a una causa intentata dalla Cgil, il giudice ha infatti parzialmente accolto il ricorso, definendo condotta “illegittima e antisindacale” la pratica di inviare contestazioni disciplinari a chi non aveva fatto lo straordinario perché era stato proclamato lo stato d’agitazione e lo sciopero con blocco degli straordinari da parte del sindacato.