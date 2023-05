Perché 3 elicotteri militari sono passati sul centro di Roma oggi, 2 maggio?

Perché 3 elicotteri militari sono passati sul centro di Roma oggi, 2 maggio 2023? Diversi cittadini che si trovavano in zona centro a Roma (anche quartiere Prati) intorno alle ore 11,40 di oggi, martedì 2 maggio, hanno visto passare sopra le loro teste tre elicotteri militari. I tre mezzi si sono poi “fermati” sopra a via Cola di Rienzo, quasi a Piazza del Popolo. Poco dopo, verso le 11,55, un secondo “passaggio” con stazionamento. Alle 12,05, un terzo. Il motivo? Nessuna “guerra” o pericolo per i cittadini. Gli elicotteri erano presenti sui cieli della Capitale “solo” per festeggiare i 162 anni dell’Esercito Italiano.

Da sabato 29 aprile a giovedì 4 maggio infatti a Piazza del Popolo a Roma sarà aperto al pubblico il “Villaggio Esercito” con tante attività ed eventi celebrativi dell’Esercito Italiano. Per l’occasione a Piazza del Popolo sarà possibile trovare la parete di arrampicata di roccia, il percorso military fitness Folgore, il simulatore di volo “Rolfo” dell’Aviazione dell’Esercito, il simulatore di tiro biathlon, lo stand dimostrativo con striscia addestrativa per ricerca ordigni ed esplosivi, il simulatore di moto, il robot Counter-Improvised Explosive Devices, il simulatore Live and Virtual Station Training VBS—3, e diversi mezzi in mostra statica. A completare il Villaggio gli stand promozionali, info team e arricchito dalla musica di Radio Esercito.

Fino a martedì 2 maggio sarà possibile assistere alle esibizioni di quattro differenti bande dell’Esercito lungo un percorso che si snoda fra Piazza del Popolo e Piazza di Spagna.