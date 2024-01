“Sono la sorella di Elettra Lamborghini, lo dice il test del Dna”

Colpo di scena al processo per diffamazione intentato da Tonino Lamborghini nei confronti di Flavia Borzone e la madre di quest’ultima, Rosalba Colosimo, le quali sostengono da tempo che Flavia sia la sorella di Elettra e, quindi, la figlia di Tonino.

Da diverso tempo, infatti, le due donne sostengono che il vero padre della 35enne non sia l’uomo di cui la donna porta il cognome, marito di sua madre, bensì proprio Tonino Lamborghini.

Motivo per cui lo stesso Tonino Lamborghini ha deciso di denunciare per diffamazione le due. Ora, però, il colpo di scena. Secondo quanto riporta il Resto del Carlino, infatti, la difesa delle donne sostiene che il Dna dimostrerebbe che “Flavia Borzone ed Elettra Lamborghini sono sorelle”.

Un docente dell’Università di Ferrara, infatti, avrebbe comparato il Dna della cantante con quello di Flavia Borzone e il risultato prova “al 100% che le ragazze sono sorelle”.

“Non volevo offendere nessuno, solo sapere di chi sono figlia” ha dichiarato davanti al giudice Flavia Borzone. Tonino Lamborghini aveva rifiutato di sottoporsi al test del Dna, ma i legali della difesa hanno “ingaggiato quattro investigatori privati per le nostre indagini difensive e siamo riusciti ad acquisire una cannuccia con la saliva di Elettra, prelevata da un frappé che la cantante aveva bevuto. Sono emersi elementi granitici in quest’udienza, che dimostrano come la nostra assistita ed Elettra Lamborghini siano sorelle. E dunque, figlie dello stesso padre: per noi questo basta a far cadere l’accusa di diffamazione, perché le donne hanno solo detto la verità”.