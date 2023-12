Elena Cecchettin ricorda Giulia: “Un mese senza di te, mi manchi”

Con un post su Instagram, Elena Cecchettin ha ricordato la sorella Giulia, uccisa dall’ex fidanzato Filippo Turetta. Una frase in bianco e nero di Giulia e poche parole: “Un mese senza te, mi manchi”. È passato infatti esattamente un mese da quando Giulia è stata sequestrata, aggredita e uccisa, a soli 22 anni. Turetta, che ora è in carcere a Verona, ha abbandonato il corpo della ragazza in una zona del lago di Barcis, in Friuli, fuggendo poi a bordo della sua Grande Punto fino in Germania, dov’è stato arrestato.

“Lo Stato è complice perché non rende sicure le donne. L’assassino ce lo troviamo dentro casa più di quanto non possa avvenire in strada. Alle donne dico: alla prima avvisaglia di relazione tossica, parlatene. Agli uomini? Siate persone migliori”, aveva detto la sorella di Giulia qualche giorno dopo la tragedia. Ieri il papà, Gino Cecchettin, ospite di Che tempo che fa, ha dichiarato: “Adesso mi trovo senza una moglie, senza una figlia e con una possibilità, quella di gridare che dobbiamo fare tutti qualcosa”. “Ora le battaglie femministe di mia figlia Elena sono anche le mie”, ha aggiunto l’uomo da Fazio.