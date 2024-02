Laurea Giulia Cecchettin, il commovente discorso della sorella Elena

Nella mattinata di oggi, venerdì 2 febbraio, l’Università di Padova ha conferito la laurea alla memoria in Ingegneria biomedica a Giulia Cecchettin, la 22enne uccisa dal suo ex fidanzato Filippo Turetta: nel corso della cerimonia sono intervenuti, tra gli altri, la ministra dell’Università Anna Maria Bernini, il papà della ragazza, Gino, e la sorella Elena.

Proprio quest’ultima ha pronunciato un breve ma intenso discorso che ha commosso la platea e che in breve tempo è diventato virale sui social.

“Cara Giulia, mia dolce Giulia, tu non sai quanto io sia fiera di te, ti ho sempre ammirato tanto per come eri, carina dolce e sveglia, ti ho sempre visto come un piccolo genietto. Dicevi sempre di non avere memoria, però guarda cosa sei riuscita a fare: sei riuscita ad essere una così brava studentessa in ingegneria, una facoltà che sapevo non essere la più affine al tuo animo romantico, eppure ce l’hai fatta alla grande. Nella tua breve vita sei riuscita a insegnarmi tanto e ora posso dirlo, senza che tu mi dica che non è ancora vero: complimenti ingegnere” ha dichiarato la ragazza.

E ancora: “Hai fatto tante belle cose per te stessa e per noi, dobbiamo ricordarcelo sempre. Però non dobbiamo dimenticare mai quante cose avresti potuto fare se non ti fosse stata tolta la possibilità di farlo. Non dobbiamo dimenticarcene, perché a nessuna altra donna venga tolta la possibilità di farlo”.