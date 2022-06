Easyjet riduce i voli estivi: “Manca il personale di terra”

Riduzione dei volti estivi dovuta all’assenza di personale a terra”: lo annuncia in un comunicato la compagnia aerea Easyjet. “In tutta Europa l’industria aeronautica sta sperimentando problemi operativi con cause simili a quelli provocati alle catene di fornitura dopo il Covid”, esordisce Easyjet nella nota datata lunedì 20 giugno. Un documento in cui la compagnia evidenzia i problemi da risolvere: “I ritardi nel controllo del traffico aereo e la carenza di personale nell’assistenza a terra e negli aeroporti, con conseguente aumento dei tempi di consegna degli aeromobili e delle partenze ritardate e con effetti a catena sulla cancellazione dei voli». La denuncia porta a imporre «limiti sui voli annunciati nei nostri due maggiori aeroporti di Londra Gatwick e Amsterdam”.

Cosa succederà per i clienti che hanno già comprato i biglietti? “Stiamo adottando, negli aeroporti interessati, azioni preventive per aumentare la resilienza in estate”, ha spiegato il Ceo Johan Lundgren. Il leader della compagnia ha poi specificato che ogni cliente sarà avvisato per tempo. Sarà data loro l’opportunità di ottenere altri biglietti entro le 24 ore successive all’eventuale volo cancellato. Una soluzione che porterebbe quasi a una sorte di piano di voli spalmato su più giorni, per non lasciare nessuno in aeroporto. Com’è successo, invece, al volo Bologna-Palermo della Wizzair di ieri. Come riporta Repubblica, molti passeggeri non avevano avuto alcuna informazioni in merito alla cancellazione, poi avvenuta.