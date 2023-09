È morto Yuri Urizio, il ragazzo di 23 anni aggredito e strangolato in zona Darsena a Milano

E’ morto nel pomeriggio di oggi, 15 settembre 2023, il ragazzo di 23 anni aggredito in viale Gorizia, nella zona della Darsena di Milano, la notte tra martedì e mercoledì. Il ragazzo era stato trasportato in condizioni gravissime e con traumi multipli all’ospedale Policlinico, dove è stato ricoverato in terapia intensiva.

La sua prognosi è rimasta sempre riservata e, nonostante un leggero miglioramento dei suoi parametri vitali avesse fatto sperare in una ripresa, il 23enne non si è mai risvegliato dal coma.

Il decesso del ventitreenne – che, come emerge dai suoi profili social, lavorava come cameriere in un ristorante del centro – avrà effetti immediati anche sull’accusa contestata all’aggressore nordafricano: ora dovrà rispondere di omicidio. Stando a quanto ricostruito finora, alle 4 di quella notte, Kobaa colpì Yuri Urizio. e poi lo atterrò per immobilizzarlo, stringendogli le mani attorno al collo.