È il giorno dello sciopero generale, dai treni alla scuola: ecco chi si ferma

Lo sciopero generale di venerdì 17 novembre, promosso da Cgil e Uil, per i trasporti è consentito solo dalle 9 alle 13. Lo ha stabilito il Mit, mentre Landini ha fatto riscorso contro la precettazione. Ecco nel dettaglio chi si ferma e per quanto.

Oggi si fermano treni, mezzi pubblici (autobus, tram e metropolitane), taxi e Ncc. Escluso invece il comparto aereo. L’astensione dal lavoro non riguarda soltanto i trasporti ma anche il pubblico impiego, la scuola, le poste, le lavanderie industriali e il comparto dell’igiene ambientale (nettezza urbana), che prevedono di fermarsi per 8 ore.

I treni di Trenitalia, Italo e Trenord si fermano dalle 9 alle 13 del 17 novembre. Non si escludono “possibili ripercussioni, seppur lievi, su Frecce, Intercity e Regionali di Trenitalia”, fa sapere il Gruppo Fs Italiane tramite una nota -. Dallo sciopero è escluso il personale di Trenitalia del Piemonte. Gli effetti sulla circolazione, in termini di cancellazioni, limitazioni e ritardi, potranno verificarsi – si legge ancora nel comunicato – anche prima e protrarsi oltre l’orario di termine dello sciopero”.

Anche per quanto concerne il trasporto pubblico, metro, tram e bus non sono in servizio dalle 9 alle 13. Lo sciopero non riguarda Milano, come ha annunciato Atm. In città, infatti, l’ultimo sciopero è stato venerdì 10 novembre e non c’è dunque un intervallo sufficiente (dieci giorni) tra una mobilitazione e l’altra.

Taxi, traghetti, trasporto merci e addetti alle autostrade I taxi aderiscono alla protesta in modo totale o parziale per le 24 ore di venerdì. Sono previsti disagi per chi deve prendere un traghetto o una nave: le partenze, a eccezione delle linee e dei servizi essenziali, saranno posticipate di 24 ore. Incrociano le braccia anche i trasporti funebri, il personale addetto al trasporto merci e alla logistica (salvo beni e prodotti essenziali il cui arrivo nei porti sarà garantito) e quello addetto alla viabilità autostradale (anche in questo caso saranno garantiti i servizi minimi per circolare in sicurezza).

I voli aerei esclusi dallo sciopero, stop di 4 ore per i vigili del fuoco I sindacati Cgil e Uil hanno deciso di “esentare dallo sciopero generale” l’intero comparto del trasporto aereo, personale di volo, personale di terra (gestori, handler, catering, servizi in appalto della vigilanza privata aeroportuale, personale Enav e di concentrare l’astensione per il Corpo dei vigili del fuoco nell’arco temporale 9-13.

Per l’intera giornata di venerdì è previsto uno sciopero generale di scuola, università, ricerca, formazione professionale e scuola non statale. La Flc Cgil ha spiegato la protesta con la necessità di alzare i salari, estendere i diritti, contrastare l’impoverimento di lavoratori e pensionati e la mancanza di prospettive per i giovani.

Nel settore sanitario Nursind (il sindacato infermieristico) ha proclamato uno sciopero di 24 ore del personale, al netto del mantenimento dei servizi essenziali. “I buoni propositi a mezzo stampa, seppure di autorevoli membri del governo, non sono sufficienti. Solo un cambio di passo concreto sui contenuti della Legge di Bilancio può davvero tranquillizzare gli infermieri, una categoria sempre più ridotta all’osso e per di più demoralizzata da promesse di valorizzazione professionale rimaste sulla carta. È per queste ragioni che la protesta è inevitabile”.