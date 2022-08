Due settimane gratis nel Gargano: marito e moglie denunciati per truffa dall’agenzia

In vacanza per due settimane senza pagare. Una coppia del padovano è stata denunciata per truffa da un’agenzia viaggi, dopo aver pagato un soggiorno nel Gargano con un bonifico falso. Samantha Volpato di 43 anni e Omar Marangon di 46 anni dovranno comparire di fronte al tribunale di Padova il prossimo 19 aprile, con l’accusa di aver sottratto più di 5mila euro all’Ambra Tours Srl di Campodarsego.

I fatti risalgono all’anno scorso, quando Volpato si era rivolta all’agenzia per prenotare le vacanze in Gargano dal 7 al 21 agosto, optando per l’hotel village Maritalia di Peschici, in provincia di Foggia, con un costo complessivo, per il pacchetto tutto compreso, di 5.194 euro. Una somma che la coppia non avrebbe mai corrisposto, secondo la denuncia dell’agenzia, che avrebbe finito per coprire le spese per il viaggio della coppia, partita insieme al figlio.

I problemi sarebbero iniziati già al momento della prenotazione, con il versamento dell’acconto di 2.500 euro, previsto per il 9 luglio e mai arrivato. Il marito Marangon aveva dato la colpa alla sua banca, assicurando a più riprese di aver fatto il bonifico. Il 29 luglio è stata la volta della moglie, che ha promesso di far arrivare in tempi brevi una copia del bonifico per l’intera somma. Il documento, inoltrato via Whatsapp solo un paio di giorni prima della partenza, è però risultato falso. Una volta tornati dalla vacanze, Marangon aveva promesso che avrebbe saldato il debito in breve tempo, prima di rendersi irreperibile insieme alla moglie.