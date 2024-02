Drusilla Foer ricoverata in ospedale per una polmonite bilaterale: “Mi sto curando”

Sono ore difficili per Gianluca Gori, conosciuto al grande pubblico con il nome d’arte Drusilla Foer. Il 56enne attore fiorentino, interprete dell’iconico personaggio en travesti che nel 2022 fu spalla di Amadeus nella terza serata del Festival di Sanremo, questa mattina ha fatto sapere ai suoi fan di essere stato ricoverato e di essere stato costretto a cancellare alcuni spettacoli. Il problema di salute che lo ha colpito non è di poco conto: Gori è alle prese con una polmonite bilaterale. Tuttavia, anche dal letto di ospedale non ha perso la voglia di scherzare e di dissacrare la realtà vestendo i panni di Drusilla.

Per aggiornare i fan riguardo ai suoi problemi di salute, Gori ha deciso infatti di apparire in video proprio vestendo i panni della mitica Drusilla Foer. Nel filmato, messo online questa mattina, appare proprio lei che, pur nel letto di un ospedale, non smette di essere ironica e definisce “uccellacci del malaugurio” il suo manager Franco Godi e alcuni amici-collaboratori giunti al suo capezzale. Un po’ provata dalla polmonite che sta affrontando, Drusilla appare evidentemente infastidita davanti alle raccomandazioni di chi le vuole bene.

Qualcuno le ricorda che ormai ha una certa età, c’è chi le dice di indossare la vestaglia una volta uscita dal letto, chi di camminare lentamente, un altro addirittura le fa notare che forse è il caso di scrivere due parole con le ultime volontà, perché non si sa mai. Lei, la ricca ed elegante “ganzissima”, sta a sentire tutti e poi sbotta: “Ma, ma, cosa dite? Uccellacci del malaugurio. Siete orrendi! “. Poi comunica la brutta notizia ai suoi follower. “Ho una polmonite bilaterale e questo va ammesso, ma mi sto curando. Andatevene ora!”, per poi chiudere il video con un messaggio incoraggiante ai suoi fan: “Ci vediamo presto”.