Dramma a Gallipoli, 19enne muore annegato in mare: trascinato via dalla corrente

Domenica tragica a Gallipoli. Un giovane di 19 anni, residente a Bari, ma di origine albanese, è morto questa mattina nelle acque di Baia Verde. La vittima è annegata mentre stava trascorrendo una giornata di relax in prossimità del lido Zen.

Le cause del decesso del giovane non sono chiare, al momento: dalle primissime ricostruzioni, il dramma si sarebbe consumato attorno alle 11, quando il giovane, che stava facendo il bagno, si è ritrovato in preda alle forti correnti delle acque ioniche, senza riuscire a ritrovare la direzione per raggiungere la riva.

Subito sono stati allertati i soccorsi, con i mezzi della Guardia costiera della Capitaneria di porto, inviati sul posto. Il ragazzo è stato recuperato e condotto sulla battigia, dove intanto erano sopraggiunti i sanitari del 118, per praticare tutte le necessarie manovre per la rianimazione. Purtroppo per il giovane non c’è stato da fare.