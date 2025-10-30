Donnarumma (AD FS): “20 Miliardi di investimenti in tecnologia entro il 2034

“Applicare l’ERTMS a 10.000 treni che ogni giorno percorrono 17.000 chilometri di rete è un’evoluzione straordinaria per i tempi in cui viviamo”, ha dichiarato Stefano Antonio Donnarumma, Amministratore Delegato e Direttore Generale del Gruppo FS, durante il suo intervento alla presentazione del Rapporto Strategico 2026 del Centro Economia Digitale, “eppure, è ciò che stiamo realizzando, con un piano di investimenti di 20 miliardi di euro nei prossimi dieci anni in tecnologia”.

La digitalizzazione è, infatti, uno dei pilastri fondamentali del Gruppo FS con l’obiettivo di trasformare e innovare il sistema della mobilità.

Tra i principali obiettivi del Piano Strategico di FS, in termini di innovazione, il raggiungimento del 100% della rete Core Extended coperta dal sistema ERTMS (European Rail Transport Management System), il moderno standard europeo per la gestione del traffico ferroviario. Un upgrade tecnologico che riguarda anche i mezzi di trasporto: nei prossimi anni, infatti, l’ERTMS verrà installato su 382 treni di Trenitalia e su 60 locomotive di FS Logistix. L’obiettivo è ambizioso: dotare di questo sistema tutta la flotta Trenitalia – circa 2.000 treni in totale – entro il 2030, ed estendere l’installazione anche all’intera flotta FS Logistix entro il 2033.

L’ERTMS rappresenta il sistema di segnalamento ferroviario più avanzato al mondo ed è stato scelto dall’Unione Europea come standard unico per la supervisione e il controllo del distanziamento dei treni. La sua implementazione rappresenta un passo avanti fondamentale rispetto ai sistemi tradizionali: migliora l’affidabilità dei servizi, rende la circolazione più efficiente e permette di ridurre in modo significativo i costi legati alla manutenzione e alla gestione dell’infrastruttura.

L’installazione dell’ERTMS a bordo dei treni e lungo la rete, ha aggiunto Donnarumma, è “fondamentale per garantire l’interoperabilità tra le tecnologie di bordo e quelle infrastrutturali, permettendo un sensibile miglioramento nella qualità del servizio”.

L’AD di FS ha inoltre sottolineato come la digitalizzazione e l’intelligenza artificiale siano ormai elementi imprescindibili per la gestione del trasporto ferroviario: “in Italia ogni giorno circolano circa 10mila treni e viaggiano oltre 2 milioni di passeggeri, più di 570 milioni in un anno. Ogni viaggiatore genera decine di dati e ogni treno centinaia, ora per ora, tratta per tratta. Con questi volumi, la digitalizzazione è lo strumento che consente di gestire in modo efficace ed efficiente il trasporto ferroviario. Senza intelligenza artificiale, algoritmi e sistemi avanzati oggi non sarebbe possibile governare un’infrastruttura di queste dimensioni”.