Donna travolta da un treno in provincia di Macerata: viva per miracolo, ha perso gli arti

Una donna è stata travolta sui binari da un treno Eurostar, all’altezza di Potenza Picena, in provincia di Macerata ed è sopravvissuta all’impatto violentissimo con il convoglio. Immediatamente soccorsa è stata trasportata in eliambulanza in condizioni gravissime all’ospedale di Torrette ad Ancona. Secondo quanto riporta Il corriere adriatico, nell’urto con il treno la donna avrebbe perso tutti e quattro gli arti.

La circolazione dei treni è stata sospesa per circa due ore e oltre all’Eurostar che ha investito la donna sono rimasti bloccati i treni regionali 23761 e 4210 con a bordo circa 200 persone per le quali sono stati attivati gli autobus sostitutivi del servizio trasporto. La circolazione è tornata regolare dopo l’intervento dell’autorità giudiziaria. Alcuni treni Alta Velocità, InterCity e Regionali hanno registrato maggiori tempi di percorrenza fino a 150 minuti, altri hanno subito limitazioni di percorso e cancellazioni.