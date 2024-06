“Prof, si ricorda di me?”. Poliziotto salva l’ex insegnante dal suicidio

“Professoressa, sono Alessandro! Si ricorda di me? Sono stato suo allievo per tanti anni”. È la frase che si è sentita rivolgere una professoressa di Roma nel momento in cui stava per togliersi la vita. E alla fine quell’incontro si è rivelato determinante per scongiurare il suicidio.

La donna si era barricata nel suo appartamento al quartiere Eur minacciando di farla finita. Qualcuno – non è dato sapere chi – ha allertato i soccorsi e sul posto sono intervenuti due poliziotti del Commissariato Esposizione, che hanno iniziato a parlare con la signora dall’altra parte della porta di casa.

Durante la conversazione, quasi subito, uno dei due agenti ha riconosciuto nella voce della donna quella di una sua ex insegnante. Così ha iniziato a rivangare vecchi aneddoti sui tempi trascorsi insieme a scuola.

Una conversazione che ha fatto guadagnare ai soccorritori minuti preziosi, consentendo ai Vigili del fuoco di addentrarsi nell’appartamento attraverso una finestra, fino a far desistere la signora dai suoi propositi suicidi. Una volta aperta la porta dell’appartamento, l’insegnante e il suo ex studente diventato poliziotto si sono stretti un abbraccio.

