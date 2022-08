Donna muore dopo essere stata punta da un calabrone

Ha avuto una grave reazione allergica ed è morta una donna di 66 anni che era stata punta da un calabrone. La tragedia si è consumata a Roccagorga, comune di poche migliaia di abitanti della provincia di Latina, nella tarda serata di ieri, domenica 21 agosto. Secondo le prime ricostruzioni, la signora si trovava all’esterno della sua abitazione quando è stata punta probabilmente da un calabrone. La reazione allergica le ha provocato subito i sintomi di uno shock anafilattico e purtroppo a nulla sono serviti i tentativi di soccorso.

Non è chiaro come la donna si entrata in contatto con l’insetto, una Vespa crabro. Probabilmente si trovava all’esterno della sua casa, o aveva lasciato le finestre aperte per il troppo caldo. Il veleno della puntura le ha causato una grave reazione allergica, fino a farle perdere conoscenza. A dare l’allarme sono stati i familiari, che hanno cercato di soccorrerla e hanno chiesto aiuto. Nonostante l’intervento tempestivo dei sanitari, per la donna non c’è stato purtroppo nulla da fare se non constarne il decesso. La 66enne intatti era già morta.

Il decesso come detto pare sia avvenuto a causa di un probabile choc anafilattico, che l’avrebbe colta all’improvviso subito dopo la puntura, uccidendola nel giro di una manciata di minuti. Sulla vicenda indagano le forze dell’ordine coordinate dalla Procura della Repubblica di Latina. L’autorità giudiziaria non ha disposto l’autopsia e la salma è a disposizione dei familiari.