Roma, 22enne aggredita da uomo armato di cacciavite che tenta di stuprarla: salvata da eroe sconosciuto

Una ragazza di 22 anni è stata aggredita da un uomo di 42 di origini spagnole nella notte tra sabato 28 e domenica 29 nel quartiere San Lorenzo di Roma. L’uomo era ubriaco e vagava tra le strade capitoline armato di cacciavite. Ha tentato di stuparla in via dei Sardi, a poche centinaia di metri da dove nel 2018, avvenne la violenza sessuale e l’omicidio della giovane Desirée Mariottini.

L’uomo l’ha vista e si è avventato su di lei. Alessandra – questo il nome della 22enne – ha chiesto aiuto con tutto il fiato che aveva, mentre il 42enne la trascinava via per violentarla, a due passi dalle residenze universitarie.

Un passante l’ha salvata. L’uomo ha sentito le grida di Alessandra e le è corso incontro. Ha afferrato l’aggressore per le spalle, l’ha tirato via con tutta la forza, rischiando anche di essere ferito da un colpo di cacciavite. Perché il 42enne ha reagito. Sono volati calci e pugni, ma l’aggressore ha avuto la peggio. Dopo aver salvato la ragazza, il passante “eroe” del quale Alessandra non conosce l’identità, ha chiamato il 112 e quando ha visto la prima ambulanza del 118 arrivare a sirene spiegate, è andato via. Soddisfatto di aver salvato una donna, prima che si consumasse uno stupro.