Donna aggredisce la convivente durante una lite: “L’ha accoltellata alla schiena”

A Roma, nella notte tra mercoledì e giovedì, in un appartamento in via di Monte Arsiccio, in zona Ottavia, nel quadrante nord-ovest della Capitale, una donna ha aggredito la sua convivente al termine di una lite. La vittima, una donna di 52 anni, è finita in ospedale al San Filippo Neri. La 52enne, al culmine di una lite, è stata accoltellata dalla sua convivente, una donna di 49 anni, che l’ha colpita alla schiena per tre volte: sul posto sono intervenuti i poliziotti del commissariato Primavalle, che hanno arrestato la 49enne. La vittima, come riporta Leggo, è in ospedale ma non è in pericolo di vita.