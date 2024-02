Una donna di 40 anni ha denunciato di essere stata violentata da un fisioterapista durante un massaggio. Lo stupro è avvenuto a Milano, come riporta il Giorno. La donna si era rivolta al professionista per delle sedute. L’uomo, 30 anni, si è approcciato a lei in modo subito molto aggressivo, e ha iniziato a massaggiarla facendola rimanere in intimo.

Nel suo studio il fisioterapista ha iniziato a massaggiarla sulla gamba sinistra, per poi arrivare alle sue parti intime. Nonostante la tensione della 40enne, il professionista ha continuato in modo sempre più esplicito e sfacciato, fino a iniziare a spogliarsi anche lui e a volere un rapporto sessuale. La vittima a questo punto terrorizzata si è messa ad urlare ed è riuscita a sfuggire dalla morsa del violentatore e a scappare.

La donna, dopo qualche tempo, è riuscita a confidarsi con le amiche e si è rivolta anche a un centro anti-violenza, che le ha consigliato di denunciare subito l’accaduto. Per il 30enne potrebbe arrivare la richiesta di rinvio a giudizio.