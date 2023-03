Il 22enne morto in uno scontro in moto: “Se non avesse dimenticato il portafogli sarebbe ancora vivo”

Domenico Antinori, ventidue anni, è morto in un incidente stradale in provincia di Roma. Il giovane era in sella alla sua moto Husqvarna quando, sulla Braccianese Claudia, all’altezza del centro commerciale Kesp, si è scontrato frontalmente con un’auto, una Volskwagn Golf condotta da un uomo.

Sul posto sono subito accorsi i carabinieri di Manziana, la polizia locale e l’avab odv Bracciano. Lo scontro intorno alle 13. Nonostante le manovre di rianimazione, il cuore di Domenico Antinori ha smesso di battere. Si indaga sulle cause del sinistro. Non è esclusa l’ipotesi di una manovra azzardata. La salma è stata messa a disposizione dell’autorità giudiziaria.

“Se non si fosse dimenticato il portafogli al distributore dopo aver fatto benzina, Domenico non sarebbe tornato indietro. E forse starebbe ancora qui con noi adesso”. A raccontare il tragico incrocio del destino che ha portato Domenico Antinori sulla strada su cui poi è morto è Daria Falasca, la fidanzata del giovane di Trevignano scomparso domenica scorsa. All’ora di pranzo Domenico, 22 anni, stava facendo il suo solito giro in moto, partendo da Trevignano e arrivando fino a Manziana.