Leonardo Babetto, 16 anni, appassionato di meccanica, è morto ieri, 6 gennaio, dopo aver combattuto con forza e coraggio il tumore che lo ha colpito. Nessuna particolare avvisaglia, solo un fastidioso dolore alla gamba. I controlli dai medici. La diagnosi terribile. Le cure in ospedale a Vicenza. In pochi mesi il decesso. A raccontare la sua triste storia è stato Il Gazzettino.

Leonardo, classe 2007, abitava a Venezia, era un giovane solare ed estroverso. Aveva una sorella più piccola. Il 16enne aveva frequentato il biennio delle superiori all’istituto tecnico Fermi di Venezia, con l’intenzione di proseguire gli studi ad indirizzo meccanico. Guardava un motore e nonostante la giovane età capiva come intervenire. Si circondava di amici che condividevano la sua passione.

Nei mesi scorsi, in seguito ad accertamenti per l’acuirsi del dolore che dalla gamba si erano propagati alla schiena, scopre di avere un tumore. Lui, però, non si abbatte, affronta la malattia senza rassegnazione, nonostante sapeva che sarebbe finito sulla sedia a rotelle. Poi l’improvviso peggioramento e la morte che ha scosso un’intera comunità. I funerali saranno celebrati venerdì prossimo, alle 10,30, nella chiesa di Sant’Antonio, al Lido. I compagni di classe sono stati invitati a partecipare arrivando con il motorino, come sarebbe piaciuto a lui.