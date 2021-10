Piccola gaffe dettata dalla stanchezza per il direttore di Repubblica, Maurizio Molinari. Il giornalista, durante la diretta del Tg2 Post, mentre gli ospiti in studio dibattevano sul G20 di Roma, ha ceduto per qualche istante alla sonnolenza con le palpebre che per tre volte si sono abbassate. Il tutto è stato ripreso dalle telecamere e trasmesso in diretta. Poi le immagini sono finite sui social…

Il direttore di Repubblica, Maurizio Molinari, si è addormentato durante la diretta del Tg2 Post. 🚀🚀🚀 pic.twitter.com/ekPbFnRml5 — Gisella Ruccia (@gisellaruccia) October 29, 2021