Valentina, madre di 9 figli: “Niente piatti pronti e pochi dolci, ecco come mangiamo in famiglia”

Cosa mangia una famiglia di 11 persone, madre, padre e 9 figli? Lo spiega Valentina Colombo, la “donna di casa” responsabile dell’alimentazione di tutti gli “inquilini”, compreso suo marito Luca Prejalmini, al quotidiano Il Secolo XIX. I due si sono conosciuti su Netlog, abitano a Genova, lui ha 36 anni e lei 32. Il più grande dei loro digli ha quasi 12 anni, il più piccolo meno di sei mesi. In casa ci sono anche la nonna materna, tre cani, un gatto, un criceto e una tartaruga. “Spendiamo in media 20/30 euro a botta — spiega Valentina Colombo — Andiamo principalmente nei supermercati e, a volte, nei discount, che però sono più distanti da casa nostra, a Sestri Ponente. Acquistiamo in base alle offerte. Quando siamo tutti a casa arriviamo a spendere più di 30 euro al giorno. Diversamente, cioè quando i ragazzi sono a scuola, arriviamo al massimo a 30 euro”.

Luca fa il tornitore i un’azienda di materiale plastico, Valentina si dedica a tempo pieno alla famiglia: “Di solito, tranne rare eccezioni, non prendiamo piatti pronti — afferma lei — Il nostro, poi, è un gioco di squadra. Quando ci siamo tutti ci alterniamo ai fornelli: io, il mio compagno e mia madre. Scegliamo un menu e quello è. Cucino cose che piacciono a tutti. Se i ragazzi mangiano, bene, altrimenti significa che non hanno fame. In alternativa bevono un po’ di latte. Ma non capita mai”. Tra i piatti che vanno per la maggiore c’è senza dubbio la pasta: col sugo, col pesto, il burro, o alla carbonara: “Non sono bambini che mangiano piatti elaborati — spiega la mamma — Oltre alla pasta, mangiano una fettina di pollo o di carne impanata, prediligono piatti semplici a base di manzo, vitello, tacchino e pesce, oltre a insalata e contorni di verdura vari. A volte mangiano anche la carne di cavallo”.

Nella dieta non vengono inclusi tanto i dolci: “Ne compro pochi, non sono necessari — racconta Valentina —. In genere acquisto razioni limitate di biscotti, merendine, brioche, fette biscottate da mangiare con della crema al cioccolato o della marmellata. Ma davvero capita poche volte. Le caramelle? Eccezioni”. Come afferma Luca, è una famiglia in cui non ci si annoia mai: “La quotidianità è scandita da ritmi precisi. La prima a svegliarsi, alle 5.30, è mamma Valentina. E da lì, poco dopo, inizia il valzer”.