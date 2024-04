Derby, scontri fra 200 ultras di Roma e Lazio e bombe carta contro la polizia

A diverse ore dall’inizio del derby tra Roma e Lazio (calcio d’inizio alle ore 18), questa mattina – intorno alle ore 9,30 – fuori dallo stadio Olimpico le due tifoserie si sono scontrate. Un gruppo di circa 200 tifosi biancocelesti si è spostato da Giusti della Farnesina verso il Bar River, dove si trovavano almeno 100 ultras della Roma. L’ipotesi è che le due tifoserie possano essersi date appuntamento in chat per scontrarsi a pochi passi dallo stadio.

+++Scontri tra tifosi vicino allo stadio Olimpico prima del derby #RomaLazio. Circa trecento persone coinvolte, interviene la Polizia: arrestato un ultras giallorosso+++#Lazio #DerbyDellaCapitale pic.twitter.com/Aa2GNH98ls — Spazio_Lazio (@ImmobileThe) April 6, 2024

Gli ultras biancocelesti sono arrivati con il volto coperto. Lo scontro fra i due gruppi di tifosi è stato inevitabile. In breve tempo, però, sono arrivati gli agenti della polizia che hanno raggiunto il luogo degli scontri, come previsto dal piano di ordine pubblico messo in atto dalla Questura di Roma per l’intera giornata di oggi.

A poche ore dal derby, scontri nella zona dell’Olimpico tra tifosi di #Roma e #Lazio. La polizia ha separato i due gruppi anche con l’uso dei lacrimogeni: le immagini. pic.twitter.com/ITaHCsQ5ZC — TUTTOmercatoWEB (@TuttoMercatoWeb) April 6, 2024

I tifosi hanno lanciato delle bombe carta a cui gli agenti hanno risposto con il lancio di lacrimogeni. In breve tempo le due frange di tifosi sono state separate. E c’è stato un arresto. Si tratta di un tifoso romanista del 1983, trasportato nel Distretto Ponte Milvio.

Sono in corso ulteriori indagini. Sembra che le immagini della Polizia Scientifica abbiano ripreso tutto e i video sono già al vaglio degli agenti per individuare eventuali ulteriori responsabilità. Nel frattempo sono stati sequestrati i materiali utilizzati durante lo scontro. Si tratta di caschi, mazze, bastoni, cacciaviti e una pietra.